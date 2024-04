Handlarze z Czacza stracili majątek. Niektórzy twierdzą, że powstaną z popiołów, inni są załamani. Ogień pochłonął wszystko

– To był po prostu słup ognia - opowiada pani Anna, która mieszka nieopodal miejsca, które w nocy bardziej przypominało przedsionek piekła niż kramy handlarzy. – Kiedy zadzwoniłam na straż pożarną, to dostałam informację, że już jadą. Już wcześniej dostali wezwanie. Wydawało nam się jednak, że dotarcie strażaków na miejsce trwa strasznie długo - dodaje kobieta i przyznaje, że kiedy już kolejne jednostki docierały na miejsce, to poczuła się spokojniejsza. – Baliśmy się, żeby ten ogień nie przeniósł się na domy. Przecież to nie jest wcale daleko. Mieliśmy tu już różne nieszczęścia, wichury, burze, ale takiego pożaru to jeszcze nie.