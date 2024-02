Nocny pożar w wylęgarni drobiu w Lasocicach koło Leszna. Straty są bardzo duże

Zgłoszenie o pożarze dotarło do służb w Lesznie we wtorek około godziny22.00. Na miejsce wysłano strażaków i policję.

Gdy służby dotarły do wylęgarni, ogień był już wstępnie ugaszony. Jako pierwszy do ratowania dobytku przystąpił pracownik. Strażacy po dojeździe na miejsce zastali silne zadymienie obiektów. Dlatego do Lasocicac skierowano kolejne jednostki z okolicy. Zagrożenie zneutralizowano, a akcja na miejscu trwała do północy.

Wstępną przyczyną powstania pożaru było zwarcie urządzeń grzewczych. Wylęgarnia dogrzewana jest za pomocą elektryczności.

Straty w firmie szacowane są na 650 tysięcy złotych. Podczas pożaru zniszczeniu uległo 58 tysięcy jaj.