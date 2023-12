Pożar w Drzeczkowie koło Leszna. Zapalił się budynek gospodarczy

Strażaków do akcji do Drzeczkowa wysłano o 14.45 we wtorek 5 grudnia 2023. Ze wstępnych informacji wynika, że pali się tam budynek gospodarczy wewnątrz, którego znajdują się pojazdu.

W pobliżu budynku znajduje się drewno, które też zajęło się ogniem. Do akcji wysłano strażaków z PSP w Lesznie i kilka jednostek OSP, w tym między innymi Osieczną i Gronowo.

Pożar powstał w budynku gospodarczym, gdzie znajdowała się kotłownia. Sytuacja dość szybko została opanowana po przybyciu na miejsce naszych jednostek - mówi Szymon Kurpisz z Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Dzałania na miejscu jeszcze trwają, ale zagrożenia już nie ma.