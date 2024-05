Impreza w cieniu wieży lotniczej. Ultralight Days Leszno 2024 w Lesznie

Ultralight Days Leszno 2024 na lotnisku w Lesznie

Ultralight Days Leszno to jedna z ważniejszych imprez w Polsce, w całości przeznaczonej lotnictwu lekkiemu. Na płycie lotniska prezentowane są nieduże samoloty i wiatrakowce. Chociaż samoloty należą do grupy małych i lekkich, to ceny prezentowanych modeli znacznie przekraczają pół miliona złotych.