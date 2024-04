Kwiatomaty w Lesznie. W mieście powstały trzy tego typu punkty. Jak działają i ile zapłacimy za zakupy?

Pomysł na uruchomienie kwiatomatu zrodził się z myślą o umożliwieniu mieszkańcom Leszna zakupu kwiatów przez całą dobę. Florystyka od zawsze była moją pasją. To właśnie ta pasja w połączeniu z innowacyjnym urządzenie pozwoliła uruchomić pierwszy w Lesznie kwiatomat w sąsiedztwie nowej galerii Starówka -mówi nam Ewelina Malicka, właścicielka kwiatomatu przy Prochowni.

Co o nowych formach sprzedaży kwiatów w Lesznie mówią ich pomysłodawczynie? W obu przypadkach nowe biznesy należą do pań.

Klienci chętnie zaglądają do witryn z kwiatami i dzielą się uwagami.

Kwiatomaty w Lesznie - zobacz galerię zdjęć

Kwiatomat adresowany do wszystkich, do tych którym po drodze dla tych, którzy nie lubią interakcji z innymi. Myślę że sprawdzi się w niedzielę czy święta, kiedy sklepy są zamknięte. Rano i wieczorem z tego samego powodu – mówi Joanna Goryniak, właścicielka kwiaciarni Dalia , która uruchomiła właśnie drugi z kwiatonów w Lesznie.

Każdy kwiatomat posiada oddzielone od siebie komory do przechowywania kwiatów w optymalnej temperaturze. Konstrukcja urządzenia przewiduje odpowiednie chłodzenie w lecie i ogrzewanie w zimie. To skutkuje utrzymaniem wewnątrz stałej temperatury na poziomie od około 2°C do 10°C. Dzięki temu kwiaty zachowują świeżość dłużej niż w warunkach naturalnych.