Czy jest ruderą? Zanim muzealnicy wejdą do dawnej octownia w Lesznie, ta musi przejść kapitalny remont

Przebudowa dawnej octowni na muzeum będzie kolejną duża inwestycją w Lesznie. Inwestycja za ponad 40 mln złotych i będzie sfinansowana z pieniędzy unijnych i krajowych. „Jestem spokojny o to, że na nowe muzeum będą pieniądze" mówił w Lesznie marszałek wielkopolski Marek Woźniak. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to nowe muzeum będzie gotowe do końca 2027 roku

Dariusz Staniszewski