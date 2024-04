Jakie będą pierwsze decyzje nowego prezydenta Leszna? ,,Nasi wyborcy oczekują zmian. Także kadrowych i one będą'' - słyszymy

Zapytany przez nas o personalia w swoim przyszłym najbliższym otoczeniu, czyli funkcje wiceprezydenta Leszna i przewodniczącego Rady Miejskiej prezydent elekt deklaruje:

- To jest ten element, który będę upubliczniał po objęciu funkcji. Co do przewodniczącego rady to rozmawiamy tym z naszymi kandydatami, bo nasz sukces w Lesznie to efekt pracy całej grupy osób. Mamy 14 radnych z bardzo silnym mandatem, ale mamy też pozostałych, którzy nie weszli do rady i będą z nami realizowali te projekty, które sobie zakładamy – zapowiedział Rusiecki.