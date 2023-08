„Dwudziestki” na ulicach Leszna. Tam kierowcy muszą bardzo uważać

Ograniczenie prędkości do 20 km/h w Lesznie

Od drugiej połowy lipca na kierowców jeżdżących „na pamięć” czeka niespodzianka. W centrum Leszna, a dokładnie w rejonie ulic Zacisze, Śniadeckich, Narutowicza, Marcinkowskiego wprowadzono strefę ograniczonej prędkości do 30km/h.

Przy ulicy Dąbrowskiego znak ograniczający prędkość do 20 kilometrów, ustawiono tuż przed wyniesionym przejściem dla pieszych na wysokości Alei 21 Października. Dariusz Staniszewski

Kierowcy jeżdżący po Lesznie znają miejsca, w których stoją znaki z ograniczeniem prędkości do 20 km/h. To graniczenie prędkości ma zwrócić uwagę kierowców na miejsca szczególnie niebezpieczne. Prowadzący samochód musi zadbać o bezpieczeństwo osób przekraczających jezdnię. Nawet gdy w pobliżu przejścia dla pieszych nie ma osób, to kierowca zobowiązany jest do ściągnięcia nogi z gazu.

Miejsc z ograniczeniem prędkości do 20 km/h w centrum Leszna jest kilka. Znaki stoją na ulicy 17 Stycznia, Niepodległości czy ulicy Dąbrowskiego. Znajdziesz je w naszej galerii zdjęć.