Jakiego Leszna chcemy? Przemówienie Grzegorza Rusieckiego, prezydenta Leszna w święto Konstytucji Trzeciego Maja

Nauka, która płynie z konstytucji uchwalonej 3 maja daje nam satysfakcję i radość, bo to jest radosne święto, podczas którego możemy cieszyć się z mądrości naszych poprzedników. A z drugiej strony daje nam nadzieję na to, że konstytucja uchwalona w Polsce w 1997 roku daje nam stabilizację. Jestem absolutnie przekonany, że tak jak dla chrześcijanina biblia jest dokumentem, który powinien znajdować się w każdym domu, tak dla każdego Polaka takim dokumentem powinna być nasza konstytucja. Zachęcam do zapoznania się zwłaszcza z preambułą konstytucji, która nikogo nie wyklucza, nie dzieli, a wszystkich łączy - mówił podczas uroczystości prezydent Grzegorz Rusiecki.