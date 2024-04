Wielkanoc 2024. Dziś spotykają się dwie polskie tradycje: prima aprilis i śmingus dyngus. Zobaczcie, jak wyglądały dyngusy w Lesznie kiedyś

- Na początku lałem wodę z butelki po szamponie, ale któregoś roku, miałem wówczas 8 lat, pewien starszy kolega – co prawda dwunastolatek, ale dla nas niemal „dorosły” - przyniósł ze sobą wiadro. To było coś! Bardzo nam zaimponował. Też polecieliśmy do domu po wiadra! Potem całą bandą upolowaliśmy jakiegoś dzieciaka spoza naszego terenu, przyparliśmy do muru i kompletnie go zmoczyliśmy. Przyjął kilka wiader, ale był honorowy, nie uronił ani łezki – wspomina Tomasz Walenczak, prezes Stowarzyszenia Bumerang Leszczyński, organizator akcji „Pączki do rączki”.