Ledwo trzymali się na nogach. Pijanego w sztok kierowcę zastąpił równie pijany kolega, zostali zatrzymani w powiecie kościańskim

Do obywatelskiego ujęcia dwóch nietrzeźwych kierujących doszło w Poladowie na ulicy Głównej. Oficer dyżurny kościańskiej komendy został powiadomiony przez zgłaszającego, że w Śmiglu na ulicy Kościuszki ujął kierowcę seata, który może znajdować się pod wpływem alkoholu. Nie potrafił on utrzymać prostego toru jazdy, co wzbudziło podejrzenia zgłaszającego. W trakcie oczekiwania na przyjazd patrolu, zatrzymany samochód jednak odjechał i został ponownie zatrzymany, tym razem w Poladowie na ulicy Głównej. Okazało się, że na miejscu kierowcy tym razem siedział drugi 44-latek, który wcześniej był pasażerem - relacjonuje przebieg zdarzenia Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.