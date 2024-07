Leszno nie zostało Rowerową stolicą Polski. Które miejsce dla Leszna w rowerowej zabawie?

Dziękujemy wszystkim za każdy przejechany kilometr, to była przyjemność zajmować się tą akcją. Rowerzyści to bardzo pozytywni, przesympatyczni i uśmiechnięci ludzie . Mamy wśród Was prawdziwych rekordzistów, którzy wykręcili przez cały miesiąc niesamowite wyniki i za ten wysiłek zostaną nagrodzeni - informuje leszczyński magistrat..