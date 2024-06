Nowy Dębiec kusi plażą i atrakcjami latem 2024. Może zamiast Boszkowa, Sławy i Brenna pojechać nad wodę właśnie tam?

Nowy Dębiec to też baza żeglarstwa z przystanią w Gryżynce i działającą tam wypożyczalnią żaglówek.

Plaża w Nowym Dębcu 2024, jakie atrakcje?

Poza pomostami do dyspozycji przyjezdnych jest też zjeżdżalnia, rowery wodne, kajaki, a przy plaży szafki na odzież i zaplecze socjalne. Jakość wody stale monitorowana, określona jest obecnie jako dobra. Obok plaży do dyspozycji dzieci jest duży plac zabaw, a rowerzyści mogą liczyć na skorzystanie z miejsca parkingowego dla jednośladów. Niedaleko jest plac ze sceną należącą do kościańskiego OSIR-u. Latem odbywają się tu koncerty i imprezy.