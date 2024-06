Zobaczcie jak wyglądało Boszkowo i letnisko dwie dekady temu. Wiele osób wciąż tęskni do tamtych czasów

Boszkowo dziś i to sprzed lat różnią się, choć pozornie samo letnisko wcale mocno się nie zmieniło. Fenomen Boszkowa można próbować tłumaczyć czystą wodą jeziora Dominickiego i pięknem okolicznych lasów. Sama logistyka letniska obleganego latem przez turystów do dziś pozostawia wiele do życzenia.

Zatłoczona Dominicka 20 lat temu

Michał Wiśniewski

Jedna z głównych plażowych ulic – Dominicka dopiero teraz zmienia swoje oblicze. Przez lata parkowanie tam było zupełnie niekontrolowanym procesem. Auta stały i jeszcze tego lata 2022 będą stały – gdzie popadnie.