Zobaczcie najlepsze kąpieliska i plaże wokół Leszna. Dojedziecie do nich mniej więcej w pół godziny. Gdzie się wybrać na wodę latem 2024?

Gdzie w okolicach Leszna są najlepsze plaże i kąpieliska? Jest ich naprawdę bardzo wiele i wybór miejsca wypoczynku zależy właściwie tylko od indywidualnych preferencji. Można w ciągu jednego dnia bez problemu odwiedzić takich plaż kilka i to zarówno dysponując samochodem, jak i rowerem.

Leszno i okolice to wiele jezior. Najlepsze kąpieliska koło Leszna. Blisko Gołanice

W rejonie Leszna na brak jezior nie możemy narzekać. Najbliższe naturalne jezioro i plażę mamy w Gołanicach. Dojazd z Leszna samochodem to kilka minut. Niewiele dłużej rowerem. Od 2021 roku do dyspozycji rowerzystów jest ścieżka poza drogą na całym odcinku.

Plaża w Gołanicach w sezonie 2023 - zdjęcia

Najlepsze plaże koło Leszna. A może Górzno?

Swoją plażę ma też jezioro w Górznie. Z Leszna do Górzna dotrzemy autem w kilkanaście minut. Plaża położona jest wśród drzew, niewielka. Można zostawić samochód w Górznie i nad jezioro dotrzeć pieszo. Jest to doskonałe miejsce, by odpocząć czy zorganizować sobie rodzinny albo przyjacielski piknik.