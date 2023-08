Mężczyzna wypadł z balkonu na osiedlu w Lesznie. Trafił do szpitala

Do niecodziennego zdarzenia doszło w niedzielę 20 sierpnia 2023 w godzinach popołudniowych w jednym z bloków przy osiedlu Rejtana w Lesznie. Z balkonu na pierwszym piętrze wypadł mężczyzna, który wymagał pomocy medycznej. Blok, w którym doszło do zdarzenia, to czteropiętrowy budynek z balkonami po stronie wewnętrznej. Pod nimi znajduje się osiedlowa zieleń.

Upadek z kilku metrów może okazać się tragiczny w skutkach. Jak się dowiedzieliśmy, poszkodowany został zabrany do szpitala przez skierowany na miejsce zespół ratownictwa medycznego i policjantów.

Wiadomo,że poszkodowany ma 33 lata, ale o okolicznościach wypadku wiemy niewiele. Policja jest bardzo oszczędna w udzielaniu informacji w tej sprawie.