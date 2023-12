Na drogach w Lesznie i okolicach bardzo ślisko i biało. Kierowcy muszą uważać!

Opady śniegu - zapowiadane przez synoptyków - zaczęły się w Lesznie w sobotę 2.12.2023 już po południu. Nasiliły się po zmroku. To, co pada na drogi, natychmiast marznie. Temperatura wieczorem w Lesznie to około minus trzech stopni Celsjusza.

W sobotnie popołudnie na drodze z Dabcza w stronę Leszna doszło do wypadku. Auto wpadło w poślizg i zjechało z drogi. W Lesznie widać, że kierowcy starają się jeździć ostrożnie, adekwatnie do warunków drogowych.

Bardzo źle jest na drogach osiedlowych.

Na Zatorzu mamy lodowiska. Tu się nie pojawia ani razu w ciągu zimy żadnej miejski sprzęt. Hamowanie tylko silnikiem. Jak ktoś nie umie, będzie ,,tańczył'' po drodze

- mówi nam jeden z mieszkańców.

Nie lepiej jest w Gronowie i na Zaborowie. Wszędzie tam trzeba jechać bardzo ostrożnie. Opady śniegu mają trwać całą noc więc sytuacja nie będzie przez kilka godzin się poprawiać.

Tak wyglądają Ulice Leszna w sobotę wieczorem 2 grudnia 2023 Michał Wiśniewski

Przejeżdżając kilka razy przez miasto nie spotkaliśmy ani jednej piaskarki. Drogi są białe i śliskie, także te, które zgodnie z umową powinny być w ,,priorytecie odśnieżania'', za który miasto płaci.