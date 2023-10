Nieodpowiedzialna matka „po kieliszku" wiozła dzieci do przedszkola w Krobi w powiecie gostyńskim

Matka „po kieliszku" wiozła dzieci do przedszkola w Krobi

Kobieta na widok mundurowych zaczęła się nerwowo i niespokojnie zachowywać, co wzbudziło podejrzenie policjantów. Kierująca toyotą została poddana kontroli drogowej. Badanie trzeźwości wykazało 0,6 promila alkoholu w organizmie kobiety - opisuje zdarzenie Monika Curyk, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Podczas patrolu policjantów okolic przedszkola, mundurowi zauważyli kobietę, która przywiozła do placówki dwójkę małych dzieci, w wieku 3 i 5 lat.

Nieodpowiedzialnej matce zatrzymano prawo jazdy, a sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego. Kobieta odpowie za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości, za co grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności.