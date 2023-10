Usypiał i sprzedawał. Złodziej z powiatu rawickiego prosięta wynosił w workach po paszy

Złodziej usypiał prosięta i wynosił w workach po paszy

Do pierwszego włamania doszło w nocy z 30 września na 1 października 2023 roku. 24-latek odziany w bluzę typu ninja, z kapturem przypominającym kominiarkę, sforsował drzwi budynku chlewni, skąd w workach po paszy wyniósł 40 warchlaków. Następnie pojechał do kolejnego gospodarstwa, gdzie wystawił z zawiasów zamknięte drzwi chlewni. Z tego miejsca ukradł kolejnych 40 prosiaków ważących około 20 - 30 kg - mówi Monika Curyk, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Złodziej prosiakom podawał środek uspokajający, a później przenosił do samochodowej przyczepki z plandeką. Jeszcze tej samej nocy warchlaki sprzedał 31-letniemu rolnikowi z powiatu gostyńskiego. Tydzień później złodziej wrócił do jednej z chlewni, i ponownie ukradł 35 warchlaków. One także trafiły do tego samego pasera.