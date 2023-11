Piękne suknie, kapelusze i dobrze skrojone garnitury. Pokaz mody - Leszno Fashion Day

Michała Frąckowiaka i dziewczyny z atelier Koko&Klio łączy wspólna pasja, którą jest nią moda. Zakład krawiecki Michała Fąckowiak od siedmiu lat działa głównie w Anglii, chociaż zdarzają się zamówienia również z Polski. Jedno z nich złożył żużlowiec Bartosz Zmarzlik. Chodziło o coś specjalnego, w czym mógł pokazać się na gali dla najlepszych sportowców.

Bartek jest doskonałym żużlowcem, który robi to, na czym się zna i w czym odnosi ogromne sukcesy - mówi Michał Frąckowiak. - Chciał zaprezentować się w czymś wyjątkowym, a wszystko inne, np. dobór odpowiedniej tkaniny na garnitur, to był mój pomysł. Cieszę się, że odebrał tytuł najlepszego sportowca w „moim" garniturze. To było wow! Gdy wychodził na scenę, to pomyślałem, żeby tylko spodnie mu się nie rozdarły, bo byłaby sensacja, ale nic takiego nie wydarzyło się.