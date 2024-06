Ranking najlepszych jezior i plaż w Wielkopolsce. Jakie jeziora polecane są dla rodzin z dziećmi? [30.06.2024]

Na miejscu 5 w rankingu najlepszych Jezior w Wielkopolsce znajduje się Jezioro Margonińskie około 80 km od Poznania, a przy nim Plaża Miejska w Margoninie. Brak aktualnej oceny wody. Udogodnienia na Jeziorze Margoniński: - wyznaczona strefa w wodzie - strefa na plaży do rekreacji i sportu - na kąpielisku jest pomost, molo - możliwość cumowania sprzętu wodnego - dostępne dla osób niepełnosprawnych - punkt czerpania wody - kosze na śmieci - toaleta - natryski - przebieralnie - ratownik - miejsce do kąpieli dla dzieci - zakaz wprowadzania zwierząt domowych - do wglądu regulamin kąpieliska - liczne punkty gastronomiczne w pobliżu plaży

