Ruszyła rywalizacja o tytuł najlepszego pilota w Europie. 21. Szybowcowe Mistrzostwa Europy w Lesznie

21. Szybowcowe Mistrzostwa Europy w Lesznie

Mistrzostwa są kolejnym wydarzeniem na lotnisku w Lesznie. To pokazuje, że lotnisko wspaniale rozwija się i funkcjonuje, a szybowce były, są, i miejmy nadzieję - że będą symbolem Leszna. Dlatego wszyscy z tej imprezy bardzo cieszymy się - mówił wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak.

Na lotnisku gościmy 76 załóg z 21 państw. Są to kolejne mistrzostwa, które mają miejsce w Lesznie, które jest prawdziwą stolica sportów lotniczych - mówi prezes Lotniska Leszno Michał Graczyk.

Do Leszna przyjechała elita pilotów z całej Europy. Wśród nich jest reprezentacja biało-czerwonych.

Szybownictwo to piękny sport, dla wszystkich niezależnie od wieku. Ja, zakończyłam swoja karierę, gdy miałam 70 lat - wspomina pilotka i wielokrotna mistrzyni Adela Dankowska.

Mistrzyni zwraca uwagę na to, co dla obserwatorów jest niewidoczne. Chodzi o to, że piloci sami podejmują decyzję dotyczącą lotów.

Dariusz Staniszewski