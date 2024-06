Turniej GruszkaCup 2024 w Lesznie. Rywalizacja młodych siatkarz, do turnieju dołączą rodzice młodych sportowców Dariusz Staniszewski

Boiska siatkowe na leszczyńskiej Skateplazie należała do młodych sportowców uprawiających siatkówkę. Młodzi sportowcy rywalizowali pod okiem doświadczonego sportowca, siatkarza, Piotra Gruszki Dariusz Staniszewski Zobacz galerię (37 zdjęć)

„Podczas szóstej edycji GruszkaCup do gry w siatkówkę plażową dołączą rodzice młodych siatkarzy" mówi Piotr Gruszka, legenda polskiej siatkówki, podczas zawodów mających miejsce na boiskach do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie. Wszystko to ma miejsce w niedzielę - 9 czerwca 2024 roku.