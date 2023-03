Ulica Towarowa w Lesznie dziurawa jak szwajcarski ser. Kiedy ruszy remont?

Dziurawa ulica Towarowa. Kto za nią odpowiada?

Podczas modernizacji linii kolejowej wiodącej z Wrocławia do Poznania wydłużono tunel pod torami, który prowadzi na ulicę Towarową. To co zobaczą przyjezdni przypomina szwajcarski ser - dziura przy dziurze i brak porządnego chodnika, bezpiecznie prowadzącego w kierunku ulicy Słowiańskiej.

Zobacz też: