Biegnie inwestycja w sypialni Leszna. Przebudowa drogi powiatowej w Gronówku

Przebudowa drogi powiatowej w Gronówku

Droga powiatowa z Leszna do Gronówka i z Gronówka do Wyciążkowa w poprzednich latach została poszerzona przez brygadę remontową Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie. Teraz samorząd powiatu leszczyńskiego zlecił firmie Infrakom z Kościana przebudowę kilometra drogi w samym Gronówku. Jezdnia biegnąca przez wioskę zostanie poszerzona do 5,5 metrów i chodnik o szerokości do 2 metrów.

Powiat leszczyński

Prace powodują okresowe utrudnienia w ruchu. Zalecamy, aby kierowcy pojazdów ciężarowych korzystali z innych dróg - informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie.

Roboty za 4 300 000 złotych zlecił powiat leszczyński, który na to zadanie otrzymał dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dofinansowanie z gminy Lipno.

Przebudowa drogi powiatowej w Gronówku nie jest jedyną inwestycją prowadzoną w 2024 roku przez powiat leszczyński. Kolejną miejscowością, w której modernizowana jest droga są Włoszakowice. Powiat przebuduje tam ulicę Grotnicką.