Biegnie wielomilionowa inwestycja w sypialni Leszna. Trwa przebudowa drogi powiatowej w Gronówku

Przebudowa drogi powiatowej w Gronówku

Droga powiatowa z Leszna do Gronówka i z Gronówka do Wyciążkowa w poprzednich latach została poszerzona przez brygadę remontową Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie. Teraz samorząd powiatu leszczyńskiego zlecił firmie Infrakom z Kościana przebudowę kilometra drogi w samym Gronówku. Jezdnia biegnąca przez wioskę zostanie poszerzona do 5,5 metrów, będzie też chodnik o szerokości do 2 metrów.