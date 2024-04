Urządzają sąsiedzkie wodne potyczki na śmingus – dyngus w Lesznie. ,,Robimy to od lat. To świetna zabawa''

Co roku bawimy się w taki sposób. Trwa to od ładnych kilku lat i tylko raz mieliśmy przerwę, bo było wówczas bardzo zimno. To zabawa dla całej rodziny, nie ma wygranych i przegranych. Liczy się uśmiech – mówi Magdalena z ulicy Okrzei w Lesznie.

Śmingus-dyngus to tradycyjny polski zwyczaj obchodzony tylko raz do roku, w poniedziałek Wielkanocny. Ta tradycja, sięgająca wieków, jest integralną częścią polskiej kultury i zawsze wywołuje uśmiech na twarzach uczestników.

Głównym elementem śmingusa-dyngusa jest oczywiście polewanie się wodą. Ludzie w tym dniu bawią się, żartując i polując na siebie z wodą. Często jest to zabawa spontaniczna – grupy przyjaciół, rodziny i nawet obce osoby mogą się nawzajem polewać wodą, nie omijając nikogo. Od tradycyjnych dzbanów z wodą po nowoczesne pistolety do wody – środki wykorzystywane do polewania mogą być różnorodne, ale duch zabawy jest zawsze ten sam.

- Poza wodnymi pistoletami, wiadrami i innymi pojemnikami, mamy też małe baloniki wypełnione wodą, których przygotowaliśmy na dzisiaj kilkadziesiąt. Nikt suchą nogą stąd nie wyjdzie – dodaje mieszkaniec Okrzei w Lesznie.

Symbolika polewania wodą podczas śmingus-dyngus jest różnorodna. Dla niektórych jest to po prostu zabawa i okazja do wyrażenia radości z nadejścia wiosny. Dla innych ma to znaczenie bardziej symboliczne – woda kojarzy się z oczyszczeniem, odrodzeniem i nowym początkiem. Dla jeszcze innych może to być sposób na wyrażenie sympatii wobec kogoś, kogo chciałoby się lekko drażnić w ramach tradycji.

Dyngus jest nie tylko zabawną tradycją, ale także ważnym elementem polskiego dziedzictwa kulturowego. Przekazywany z pokolenia na pokolenie, stanowi integralną część polskiej tożsamości i wspólnoty. Jest to czas, który łączy ludzi w radosnej atmosferze, niezależnie od wieku czy wyznawanej religii.