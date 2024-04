Leszczynianki oszukane na kryptowalutach i ,,giełdzie''. Straciły swoje oszczędności

Mechanizm takich oszustw zwykle jest podobny. Policjanci z Leszna przyznają, że niemal nie ma dnia, by do komendy nie wpływało zgłoszenie od pokrzywdzonych na różną skalę przez naciągaczy.

Aplikacja na urządzeniu to otwarta brama dla złodzieja. Zyskuje on dostęp zdalny do smartfona i komputera. W tym dane konta bankowego. Oszust loguje się jak właściciel konta i robi z pieniędzmi to, co chce. Ofiara dowiaduje się zwykle po fakcie.

Stracić możemy więcej niż mamy. Jak to możliwe?