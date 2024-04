Nowy prezydent Leszna będzie miał jednego zastępcę. Maciej Grabianowski został nowym wiceprezydentem Leszna

Prezentacja wiceprezydenta Leszna odbyła się w piątek rano podczas konferencji prasowej na rynku w Lesznie.

Zastępcą prezydenta Leszna został Maciej Grabianowski, który do tej pory jest dyrektorem Szkoły Podstawowej numer 1 we Wschowie. Grabianowski to mieszkaniec Leszna. Funkcję obejmie jednak nie od maja, wraz z nowym samorządem, ale po 24 czerwca 2024 gdy zakończy się rok szkolny.

Grzegorz Rusiecki deklaruje, że nie będzie miał więcej zastępców, a sam Grabianowski zajmie się sprawami oświatowymi, sportowymi i kulturalnymi w mieście.