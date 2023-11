Wpadł na Alejach Krasińskiego w Lesznie. Wszystko zaczęło się od wyprzedzania na przejściu dla pieszych

Nie stosowanie się do decyzji cofającej uprawnienia do kierowania pojazdami, stanowi przestępstwo zagrożone karą do 2 lat więzienia. Mężczyzna odpowie również za wykroczenia - wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, niekorzystania z obowiązkowych pasów bezpieczeństwa oraz kierowania samochodem, nie posiadając do tego uprawnień - dodaje Monika Żymełka.