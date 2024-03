Znaki swoje a kierowcy swoje. „Wolna amerykanka" na głównej ulicy Leszna

Żeby taka sytuacja miała miejsce sporadycznie, wyjątkowo, to byłoby okej. Ale kierowcy nie zwracają uwagi na znaki od samego początku, gdy ulicę przebudowano. Jeśli to nikomu nie przeszkadza. to po co stoją znaki informujące, że na fragmencie Słowiańskiej trzeba parkować równolegle, a nie ukośnie. Kierowcy busów, albo innych dużych samochodów wjeżdżają na chodnik, żeby jadące Słowiańską auto nie obtarło ich samochodów - mówi kobieta, lokatorka kamienicy przy Słowiańskiej.