Zobacz wyniki wyborów 2024 do rady gminy i na wójta w gm. Leszno

Mamy już oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Jak głosowali mieszkańcy? Przedstawiamy oficjalne wyniki PKW.

Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 1

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA OD A DO Z: BARTOSIK Iwona: pozycja 16 : 32,49% (116 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „LEPSZA GMINA”: BIAŁY Janusz: pozycja 17 : 36,13% (129 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ODNOWA: RZEPKA Michał Piotr: pozycja 18 : 31,37% (112 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 2

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA OD A DO Z: ZERA Agnieszka Eliza: pozycja 16 : 24,4% (51 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „LEPSZA GMINA”: ZARZYCKI Tomasz Jan: pozycja 17 : 48,33% (101 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ODNOWA: NOWICKA Renata: pozycja 18 : 27,27% (57 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 3

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: MUSIAŁ Marek: pozycja 1 : 28,03% (44 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „LEPSZA GMINA”: MICHALSKI Krzysztof Adam: pozycja 17 : 38,85% (61 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ODNOWA: KOWALEWSKI Konrad Robert: pozycja 18 : 33,12% (52 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 4

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA OD A DO Z: GRĘDZIK Ewa: pozycja 16 : 38,73% (110 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „LEPSZA GMINA”: WALCZAK Agnieszka: pozycja 17 : 46,13% (131 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ODNOWA: BURCZYŃSKI Karol: pozycja 18 : 15,14% (43 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „LEPSZA GMINA”: ZDANOWSKI Robert Paweł: pozycja 17 : 21,12% (53 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ODNOWA: ULATOWSKA Małgorzata Brygida: pozycja 18 : 13,15% (33 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM EWA GROT: GROT Ewa Zofia: pozycja 19 : 29,08% (73 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA MANDESA: MANDES Michał: pozycja 20 : 36,65% (92 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA OD A DO Z: SMONIEWSKI Witold Andrzej: pozycja 16 : 13,49% (29 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „LEPSZA GMINA”: KUCZYŃSKI Lesław Ryszard: pozycja 17 : 70,23% (151 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ODNOWA: BARGIEŁ Jan Jakub: pozycja 18 : 16,28% (35 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „LEPSZA GMINA”: DOMINIAK Michał Adam: pozycja 17 : 68,95% (191 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ODNOWA: KOWALEWSKA Katarzyna: pozycja 18 : 31,05% (86 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 8

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA OD A DO Z: KUCHARCZYK Tomasz Adam: pozycja 16 : 38,42% (141 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „LEPSZA GMINA”: MAJ Tomasz Michał: pozycja 17 : 61,58% (226 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 9

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA OD A DO Z: KRÓL Marzena: pozycja 16 : 21,63% (53 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „LEPSZA GMINA”: LIPIŃSKI Krzysztof Piotr: pozycja 17 : 46,94% (115 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ODNOWA: STELMASZCZYK Andrzej Karol: pozycja 18 : 31,43% (77 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA OD A DO Z: KOZŁOWSKA Magdalena: pozycja 16 : 9,89% (27 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „LEPSZA GMINA”: DMOCH Agnieszka Sylwia: pozycja 17 : 39,19% (107 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ODNOWA: LISZKIEWICZ Sławomir Stanisław: pozycja 18 : 6,59% (18 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNI RAZEM LESZNO: KUCHARSKI Piotr: pozycja 21 : 28,57% (78 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY GŁOS WSI: FRUNCKOWSKI Grzegorz Wiktor: pozycja 22 : 15,75% (43 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 11

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA OD A DO Z: KĘPKA Katarzyna Anna: pozycja 16 : 53,22% (190 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „LEPSZA GMINA”: LATOSZEK Ewa Maria: pozycja 17 : 36,69% (131 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ODNOWA: STOLARSKI Jarosław Jakub: pozycja 18 : 10,08% (36 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 12

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA OD A DO Z: SOBIECKI Mateusz Paweł: pozycja 16 : 30,96% (61 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „LEPSZA GMINA”: LEWICKI Marcin Witold: pozycja 17 : 47,72% (94 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ODNOWA: SAJKOWSKA-STANICKA Dorota Lucyna: pozycja 18 : 21,32% (42 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 13

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA OD A DO Z: NOWICKI Krzysztof: pozycja 16 : 12,09% (44 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „LEPSZA GMINA”: ADAMSKA Joanna Katarzyna: pozycja 17 : 28,57% (104 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ODNOWA: LIGIĘZA Artur: pozycja 18 : 34,34% (125 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE WYGLĘDY: IWANEK Dariusz Marian: pozycja 23 : 25% (91 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 14

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: DOLESZCZAK Karol: pozycja 1 : 13,02% (47 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA OD A DO Z: DENIS Tomasz Franciszek: pozycja 16 : 21,33% (77 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „LEPSZA GMINA”: MALAROWSKA Marianna Jolanta: pozycja 17 : 55,68% (201 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ODNOWA: GROŃ Agata: pozycja 18 : 9,97% (36 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 15

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SUDOWSKI Paweł: pozycja 1 : 2,6% (10 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA OD A DO Z: DMOCH Halina Ewa: pozycja 16 : 25,26% (97 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „LEPSZA GMINA”: SUCHARSKI Piotr: pozycja 17 : 67,19% (258 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ODNOWA: BONDAROWSKI Mateusz: pozycja 18 : 4,95% (19 głosów)



Niebawem otrzymamy oficjalne wyniki PKW na wójta w gm. Leszno

Czekamy na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Gdy zostaną ogłoszone, to u nas dowiesz się, jak głosowali mieszkańcy w wyborach samorządowych 2024 na wójta w gm. Leszno

Kto może kandydować na wójta w wyborach samorządowych?

Na wójta może kandydować obywatel Polski, który ma prawo wybierania w tych wyborach oraz który najpóźniej w dniu głosowania ma ukończony 25. rok życia. Ponadto warto wiedzieć, że taka osoba nie ma obowiązku stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje

Jak wyglądają wybory na wójta?

Aby wygrać wybory, kandydat musi zebrać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli tak się nie stanie, to organizuje się drugą turę wyborów. Dzieje się to czternastego dnia po pierwszym głosowaniu.

Druga tura przebiega w ten sposób, że głos oddaje się na jednego z dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zebrali największą liczbę głosów. Może jednak wystąpić okoliczność, że więcej niż dwóch kandydatów zdobędzie liczbę głosów uprawniających do kandydowania w drugiej turze. W tego typu sytuacji o dopuszczeniu kandydata do wyborów w drugiej turze rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większe poparcie. Natomiast jeśli liczba tych obwodów byłaby wciąż równa, to o podjęciu decyzji rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą.

W drugiej turze wyborów wygrywa kandydat, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów. Tutaj też może wystąpić sytuacja, że kandydaci zbiorą taką samą ilość głosów. W tym wypadku wygranym zostaje ta osoba, która otrzymała więcej głosów w większej liczbie obwodów głosowania niż drugi kandydat.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.