Basen w Lesznie w tym roku przyciągnie też dzieci. Trwa własnie montaż nowego brodzika

Latem 2023, wbrew zapowiedziom, nie udało się wykonać nowego brodzika, ale ma to zostać zrealizowane jeszcze przed sezonem 2024.

Zarządzający odkrytym basenem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie jeszcze w lutym właśnie ogłosił przetarg na wykonanie nowego basenu dla dzieci w obiekcie na Strzeleckiej. Basen przy Strzeleckiej w Lesznie miał przed laty brodzik dla maluchów, ale zamknięto go ze względów sanitarnych.

Jest to nowy brodzik o wymiarach 10 na 4 metry i głębokości 80 centymetrów. Na terenie obiektu planujemy w tym sezonie między innymi naukę pływania, kursy udzielania pierwszej pomocy oraz strefę gastronomiczną z food truckiem, ale też turnieje siatkówki plażowej, zajęcia fitness i wiele innych atrakcji – deklaruje MOSIR w Leszne.

Basen przy Strzeleckiej przed laty przyciągał właśnie dzieci - galeria zdjęć

Sezon na basenie przy Strzeleckiej wstępnie miałby ruszyć w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli pod koniec czerwca. Nie jest jednak wykluczone, że stanie się to wcześniej.

Leszno ma obecnie jeden basen i jest to obiekt służący głównie do celów szkoleniowych. To środowiskowa pływalnia przy Szkole Podstawowej numer 7.