Chaos wokół Galerii Starówka w Lesznie. Co z drogami dojazdowymi na kilka dni przed otwarciem dużego obiektu handlowego w centrum Leszna? Michał Wiśniewski

Ta wiadomość nie ucieszy kierowców ani mieszkańców centrum Leszna. Wykonawca prac na ulicy Niepodległości w Lesznie zapowiada, że remont potrwać ma aż do czerwca 2024 roku. Mieszkańcy ulicy Królowej Jadwigi są wściekli, bo zostali na całe tygodnie odcięci od możliwości dojazdu do domów. Za kilka dni otwiera się też nowa Galeria Starówka, a Niepodległości to jedna z dróg dojazdowych do tego obiektu.