Ciasno w ZSE-T. Dwa kontenery lekcyjne staną przed szkołą w Lesznie

Szkoła w Lesznie kupi dwa kontenery lekcyjne

Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie już teraz szykuje się na rekordową liczbę uczniów obecnych klas ósmych, którzy od września rozpoczną naukę w szkołach średnich. Szkoła mieszcząca się przy ulicy Kilińskiego zwróciła się do samorządu o pomoc w zorganizowaniu dodatkowego miejsca, w którym prowadzone będą zajęcia lekcyjne.

Mamy problemy lokalowe i w szkole brakuje sal lekcyjnych - przyznaje dyrektor ZSE-T Robert Syc, dodając - Zamówione kontenery będą odpowiednio izolowane, aby chronić uczniów i uczennice przed zimnem i ciepłem. W kolejnych latach kontenery na pewno szkole przydadzą się i będą wykorzystane.

Około 2500 osób złożyło podania o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych w Lesznie w 2022 roku. Była to rekordowa liczba chętnych. W 2023 roku kandydatów będzie więcej. Oblicza się, że naukę będzie chciało rozpocząć około 2 800 nowych uczennic i uczniów. Ponad połowa do szkół w Lesznie dojeżdża spoza miasta.