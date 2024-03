Uczelnia zaprosiła przyszłych studentów. Drzwi otwarte w Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie

Drzwi otwarte w ANS w Lesznie

Dariusz Staniszewski

Drzwi otwarte kierowane są do maturzystów, którzy zastanawiają się nad wyborem uczelni i kierunku studiów. Jest to okazja do tego, aby przekonać się, jak wygląda uczelnia od środka.

Akademia Nauk Stosowanych jest dobrym wyborem. Szkoła cały czas się rozwija, a studenci oprócz nauki mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, np. sportowe - mówili studenci reklamująca Akademicki Związek Sportowy.

W ofercie ANS mamy 13 kierunków studiów i jesteśmy uczelnią państwową, dlatego studia są bezpłatne - mówiła Bianka Krzyżosiak z Działu Promocji i Marketingu Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie.

Odwiedzający mury uczelni mogli nie tylko spędzić czas na wykładach prowadzonych przez naukowców, ale i wziąć udział w zabawie polegającej na zbieraniu gwiazdek, a później wygrać nagrodę.

Do udziału w wydarzeniu zaproszono Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie. Chodziło o to, aby doradcy zawodowi pokazali młodzieży, jak zaplanować karierę zawodową. Natomiast uczelnia z Leszna niedawno brała udział w Targach Edukacyjnych w Poznaniu. Przekonując, że niekoniecznie trzeba studiować w wielkim mieście.