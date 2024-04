Rakieta, elektryczny samochód czy sztuczny neuron. „Go Science" konkurs dla uczniów szkoły w Lesznie

Konkurs Go Science w I LO w Lesznie

Wszystko zaczęło od radia, które stało w pokoju prababci. Sześcioletni Kuba chciał sprawdzić dlaczego nie grało. Uzbrojony w potrzebny do reperacji sprzęt rozkręcił co trzeba, i po wymianie…

Konkurs Go Science w I Liceum Ogólnokształcącym cieszy się niezmiennie ogromnym powodzeniem. Od 20 lat uczniowie i uczennice pokazują, że nauki przyrodnicze, to nie tylko uczenie się na pamięć wzorów i rozwiązywanie skomplikowanych zadań z matematyki czy chemii. To przede wszystkim wiedza, która ma zastosowanie praktyczne. W 2024 roku do konkursu zgłoszono 25 projektów, a 8 znalazło się w finale. Pracowali nad nimi uczniowie z klas pierwszych, drugich i trzecich leszczyńskiej „jedynki".

Dariusz Staniszewski