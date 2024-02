Czy będzie blokada do marca? Rolnicy zablokowali wjazd z Leszna na „ekspresówkę"

Rolnicy zablokowali wjazd na S5 w pobliżu Leszna

Rolniczy protest skierowany w Zielony Ład i produkty rolne sprowadzane z Ukrainy rozpoczął się we wtorek - 20 lutego 2024 roku. To już drugie podejście, bo wcześniej miał on charakter ostrzegawczy i był przeprowadzony w jeden dzień. O proteście rolników z 9 lutego poinformowaliśmy TUTAJ

Tym razem rolnicy, ale i myśliwi, pszczelarze oraz drobni przedsiębiorcy, którzy dołączyli do protestu nie odpuszczą, zanim nie spotkają się z przedstawicielami rządu. Rolniczy protest ma charakter rotacyjny, oznacza to, że w miejsce rolników opuszczających miejsce blokady dołączają kolejni. „To jest ten moment, że się nie cofniemy" słychać od protestujących.