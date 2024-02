Drogi w rejonie Leszna 20 lutego 2024 zablokuje znów rolniczy protest. Może potrwać ponad tydzień Michał Wiśniewski

Protest rolników 9 lutego 2024 w Lesznie. Akcja 20 lutego ma mieć jeszcze większe rozmiary i potrwa całą dobę Michał Wiśniewski Zobacz galerię (68 zdjęć)

To będzie akcja w niespotykanej dotychczas skali – zapowiadają rolnicy, którzy od wtorku 20 lutego 2024 chcą blokować drogi w okolicach Leszna. Nieprzejezdny będzie węzeł S5 Leszno Zachód i DK12 przy nim i to z pewnością przez całą dobę. Protest może się przełożyć nawet do ponad tygodnia.