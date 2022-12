Dotacja unijna na remont SP 10 w Lesznie przyznana. Samorząd otrzymał blisko 4,5 miliona złotych. Prace remontowe w "dziesiątce" już trwają Dariusz Staniszewski

Rozpoczął się remont Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie. Szkolny budynek będzie ocieplony a stolarka okienna wymieniona na nową. Przed rozpoczęciem robót budowlanych samorząd podjął decyzję o wyprowadzce uczniów na okres remontu do gmach należącego do Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie. Plan zakłada, że "dziesiątka" będzie gotowa do września 2023 roku. Zajrzeliśmy do przekazanej robotnikom szkoły. Zobacz pierwsze prace remontowe.