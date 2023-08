Gdzie się schłodzić w upalne dni? Zachęcamy, by wybrać się do Gołanic. Dlaczego warto?

Do Gołanic położonych w sąsiadującej z Lesznem gminie Święciechowa dotrzemy samochodem w kilkanaście minut. Auto możemy zostawić na parkingu lub gdzieś a terenie miejscowości (pamiętajmy jednak, by parkować w miejscach do tego przeznaczonych i nie blokować wyjazdu innym samochodom).

Miłośnikom rowerowych wypraw polecamy natomiast sieć ścieżek rowerowych, których nie brakuje w powiecie leszczyńskim. Można też nimi dotrzeć na letnisko w Gołanicach. Rowerzyści chętnie korzystają z trasy rowerowej wiodącą wzdłuż drogi powiatowej Leszno - Święciechowa - Gołanice - Jezierzyce Kościelne - Włoszakowice - Boszkowo.

Miejscowa plaża położona jest nad Jeziorem Krzyckim Wielkim. Można tu zażywać kąpieli pod okiem ratowników lub po prostu spędzić miłe chwile nad wodą, korzystając z uroków plażowania.

Do dyspozycji jest siłownia zewnętrzna, a w sezonie funkcjonuje także gastronomia. Letnisko jest niewielkie, ale tak naprawdę chyba każdy z miłośników wypoczynku nad jeziorem znajdzie tu coś dla siebie.