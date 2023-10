Leszno i jego ulice spowite mgłą. Na drogach trzeba jednak teraz uważać

Poranki i noce jesienią często oznaczają obecność mgieł. Mgła jest naturalnym zjawiskiem atmosferycznym, które powstaje, gdy małe krople wody lub kryształki lodu unoszą się w powietrzu blisko powierzchni ziemi. Istnieją różne rodzaje mgły, ale główną przyczyną powstawania mgły jest kondensacja pary wodnej w powietrzu. Oto kilka czynników, które przyczyniają się do powstawania mgły:

Jednym z głównych czynników jest obniżenie temperatury powietrza. Gdy powietrze ochładza się, jego zdolność do przechowywania pary wodnej zmniejsza się, co prowadzi do kondensacji i tworzenia się kropel wody.

Jazda samochodem we mgle może być niebezpieczna, ale istnieją środki ostrożności, które można podjąć, aby ją bezpiecznie pokonać.