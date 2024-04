Grzegorz Rusiecki i Koalicja Obywatelska zgarnęli całą pulę

Czerwona kartka dla Borowiaka

& kwietnia zmierzyli się nie tylko Rusiecki z Borowiakiem. Do walki o fotel prezydenta Leszna włączył Mariusz Nowacki z Prawa i Sprawiedliwości, który zebrał 1614 głosów, Jarosław Zielonka z Koalicji dla Leszna otrzymał 1473 głosy, Adam Gbiorczyk dostał 389 głosów, a na Kamilę Schaschner w blisko 60 000 Lesznie zagłosowało 290 głosów.

Grzegorz Rusiecki z Koalicji Obywatelskiej został nowym, i czwartym po 1990 roku prezydentem Leszna. Zagłosowało na niego 12 220 mieszkanek i mieszkańców miasta. Na Łukasza Borowiaka, który miał apetyt na trzecią kadencję zagłosowało 6 755 osób. To wyraźna czerwona kartka dla Borowiaka i PL 18.

Nowi idą do rady miejskiej Leszna

Nie tylko fotel prezydenta Leszna, ale i większość w radzie miejskiej trafiła do Koalicji Obywatelskiej. Nowego prezydenta Grzegorza Rusieckiego, będzie wspierało 14 radnych w 23 osobowej radzie miejskiej. Tak miażdżące zwycięstwo po raz ostatni odniósł Sojusz Lewicy Demokratycznej w 1998 roku. Wtedy lewica wprowadziła 23 osoby do rady, która była nieco większa, bo liczyła 36 miejsc.

Koalicja Obywatelska zebrała ponad 50 procent głosów (11 299 za) w wyborach do rady miejskiej Leszna. Dużo mniejsze poparcie dostało PL 18, komitet zebrał 4 334 głosy. To tylko niewiele więcej od Prawa i Sprawiedliwości na które głos oddało 3 761 osób. Oznacza to, że blok który przez blisko 10 lat zarządzał Lesznem poparło 8 095 głosujących 7 kwietnia.