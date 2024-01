Czy to koniec boomu budowlanego w powiecie leszczyńskim? Starostwo Powiatowe w Lesznie pokazało zestawienie

W 2023 roku wydanych zostało 649 pozwoleń na budowę oraz 247 tzw. milczących zgód na zgłoszenia z projektem budowlanym. Oznacza to, że 896 inwestorów mogło rozpocząć planowane roboty. To o 214 mniej niż rok wcześniej. Wynik ten spowodowany jest przede wszystkim wysokim oprocentowaniem kredytów hipotecznych, wyższymi kosztami budowy oraz trudnościami w uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej - informuje Starostwo Powiatowe w Lesznie.