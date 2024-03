Blaszany płot na Przemysłowej. Google Street View pokazuje jak zmienia się Leszno Dariusz Staniszewski

Google Street View to narzędzie, które ułatwia życie nie tylko podróżującym. Pozwala na małą podróż w czasie. Dzięki kamerze GSV możemy chociaż na chwilę cofnąć się w czasie, i zobaczyć. jak wyglądało Leszno sprzed kilu lat. My zapraszamy na spacer po centrum miasta. Zobaczcie sami, jak zmieniło Leszno. A kto wie, może i Was zarejestrowały kamery.