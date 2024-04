Po co samorząd Leszna sprzedaje mieszkania komunalne?

Samorząd Leszna sprzedaje mieszkania komunalne

Leszczyński samorząd powołał Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego, którego zadaniem jest budowa mieszkań z partycypacją lokatorów. To nie jest to samo co mieszkanie komunalne. Mieszkania z GTBS nie rozeszły się, i to miasto wykupiło partycypację w 13 mieszkań. Kolejnych 5 bloków za 33 000 000 stanie przy ulicy Jana Długosza.