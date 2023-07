Jedziesz z Leszna samochodem na wakacje? Policja przygotowała mapę miejsc, gdzie doszło do śmiertelnych wypadków drogowych Dariusz Staniszewski

Wakacje to nie tylko czas wypoczynku. To również okres wzmożonej pracy służb mundurowych rozdysponowanych do wypadków drogowych. Policja przygotowała mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym - wakacje 2023. Przed wakacyjną podróżą warto spojrzeć czy na trasie nie ma miejsc szczególnie niebezpiecznych i ściągnąć nogę z gazu.