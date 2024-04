Już za miesiąc matura. Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych na ostatniej prostej

Egzaminy poprzedzi tradycyjnie długi majowy weekend. Maturzyści będą mieli dzień wolny jeszcze w poniedziałek, 6 maja. Matury rozpoczną się we wtorek, 7 maja. W tym dniu zdający zmierzą się z egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym.

W środę, 8 maja przyjdzie czas na matematykę na poziomie podstawowym, natomiast w czwartek, 9 maja - przed południem język angielski, natomiast o godz. 14.00 - pozostałe języki obce, z grona których mogli wybierać maturzyści (również na poziomie podstawowym).

Następnie przyjdzie czas na kolejne przedmioty. Maturzyści będą musieli zmierzyć się także z egzaminami ustnymi (z języka polskiego oraz języka obcego).

Egzaminy pisemne potrwają od 7 do 24 maja, natomiast ustne - od 11 do 25 maja.

By zdać maturę trzeba uzyskać co najmniej 30 procent punktów z egzaminów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym (języka polskiego, obcego i matematyki) oraz z egzaminów ustnych, a także przystąpić do co najmniej jednego egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym.