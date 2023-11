Kiedy dojedziemy rowerem nad piękne jezioro w powiecie leszczyńskim? Chodzi o trasę przy drodze Włoszakowice-Brenno

Kiedy rozpocznie się budowa drogi rowerowej Włoszakowice - Brenno?

Samorząd powiatu leszczyńskiego szykuje się do budowy kolejnej drogi dla rowerów. Chodzi o ścieżkę wzdłuż drogi powiatowej Brenno – Włoszakowice. W Brennie atrakcją jest duże jezioro. Teren jeziora został wpisany do obszaru Natura 2000. Na odwiedzających czeka piękna promenada z pomostem, punktem widokowym, ławeczkami i siłownią na świeżym powietrzu.

Na inwestycję powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Około 7 800 000 złotych pokryć ma 95 procent kosztów budowy drogi z Brenna do skrzyżowania z drogą do leśniczówki Tłucznia. Na budowę trzykilometrowego odcinka od leśniczówki do ul. Wolsztyńskiej we Włoszakowicach samorząd będzie wnioskował o kolejne dofinansowanie.