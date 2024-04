Koalicja Obywatelska odkrywa kadrową układankę w Lesznie. Są pierwsze nominacje na ważne funkcje w mieście

Patryk Józefowicz, który do tej pory był szefem biura poselskiego Grzegorza Rusieckiego w Lesznie. Teraz ma być przewodniczącym Rady Miejskiej Leszna.

Podchodzę do tego z wielką pokorą. Nasz klub w radzie jest zróżnicowany wiekowo, a poparł moją kandydaturę w stu procentach. Miałem trzeci wynik w Lesznie, a najlepszy w swoim okręgu i wyprzedziłem ustępującego prezydenta Łukasza Borowiaka, który walczył też o mandat radnego. To wszystko to dla mnie motywacja – zapewniał dziś Patryk Józefowicz kandydat na przewodniczącego RM Leszna